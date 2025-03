ANP-fotograaf: minder vlammen in Arnhem, nog wel rook

ARNHEM (ANP) - De grote brand in het centrum van Arnhem lijkt iets minder fel te worden. Een ANP-fotograaf ziet minder vlammen uit de getroffen panden aan de Jansstraat komen. Wel is er nog veel rook. De brandweer had drie hoogwerkers ingezet, maar daarvan zijn er twee weer naar beneden gegaan.

De brand begon mogelijk bij een winkel met feestartikelen. De begane grond daarvan is helemaal uitgebrand, mensen kunnen erdoorheen kijken. Aan de achterkant zijn wat vlammen te zien. Het blussen lijkt redelijk rustig te verlopen.