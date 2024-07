ANWB: elektrisch rijden op vakantie in Europa steeds makkelijker

DEN HAAG (ANP) - Elektrische rijders kunnen door een toename van het aantal laadpunten steeds makkelijker met hun auto op vakantie naar populaire Europese bestemmingen, ziet de ANWB. "In heel Europa is de elektrische auto bezig aan een opmars en Nederlanders worden er steeds 'handiger' in", laat een woordvoerster weten. Behalve Nederlanders die dit jaar voor het eerst met hun stekkerauto op vakantie gaan naar het buitenland, onderscheidt de ANWB een groep elektrische rijders die al over "de eerste drempels" heen zijn en steeds verder Europa in trekken, zoals naar Kroatië of Portugal.

Toch blijft een gedegen voorbereiding belangrijk, benadrukt de toeristenbond, omdat het nog altijd niet in elk land of gebied even gemakkelijk is om te laden. In Portugal kan elektrisch rijden bijvoorbeeld nog "een flinke uitdaging" zijn en in Kroatië is de laadinfrastructuur "naar Nederlandse begrippen matig", maar goed voorbereide elektrische rijders kunnen daar volgens de ANWB alsnog prima vakantie vieren.

Met name in Noordwest-Europa is de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in de laadinfrastructuur en ook elders groeit het laadnetwerk volgens de ANWB gestaag. Zo is van een "Franse laadwoestijn" volgens de bond geen sprake meer en staan in Italië deze zomer meer dan 6700 snelladers langs de weg, waarvan de meeste in het noorden.

Eerder deze maand meldde de ANWB dat de interesse in elektrische auto's in Nederland afneemt, onder meer door de hoge aanschafprijs en omdat elektrische rijders vanaf volgend jaar waarschijnlijk niet meer zijn vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Omdat de hoogte van die belasting gebaseerd is op onder meer het gewicht van een auto en stekkerauto's door hun accupakket relatief zwaar zijn, kan dat een flinke kostenpost zijn.

Overigens worden auto's sowieso steeds zwaarder, constateert de ANWB, ook benzineauto's. Mede daardoor krijgt de Wegenwacht de laatste jaren meer meldingen van lekke banden, omdat de bandenspanning bij zware auto's volgens de ANWB-woordvoerster snel te laag is. "Het gewicht dat een band kan dragen, neemt snel af bij een te lage druk."