TEHERAN (ANP) - Hamas-leider Ismail Haniyeh is gedood in Iran, meldt de Iraanse Revolutionaire Garde in een verklaring. Haniyeh en een van zijn lijfwachten werden in hun huis aangevallen, aldus de verklaring. Ook de lijfwacht overleefde de aanslag niet.

De 62-jarige Haniyeh is een Palestijnse politicus die algemeen wordt beschouwd als de belangrijkste politieke leider van Hamas, dat sinds 2007 de Gazastrook bestuurt.