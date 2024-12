Apothekers zien drukte aan balies afnemen na uitspraak rechter

DEN HAAG (ANP) - De drukte aan de balies in apotheken neemt af nu de rechter de staking van apotheekmedewerkers volgende week heeft verboden. Dat zegt Karin Beuning, voorzitter van Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA), die samen met de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) een kort geding had aangespannen tegen vakbonden FNV en CNV.

Eerder op de dag zei ze dat er een run op apotheken was ontstaan door de aangekondigde staking rond de kerstdagen. De medewerkers hebben volgens haar nog wel de handen vol aan alle uit voorzorg aangevraagde medicatie. "We blijven nog even vol gas geven", aldus Beuning. "Het is nu tegen 15.00 uur en op een van mijn locaties moeten ze nog meer dan vijfhonderd recepten afhandelen. Normaal gesproken zijn dat er op een hele dag rond de driehonderd."