Kabinetsbeleid op de schop: wonen in vakantiehuis vanaf nu toegestaan

Goed nieuws voor de tienduizenden mensen in ons land die in een vakantiehuis wonen. Ze leefden jarenlang in juridische onzekerheid, maar nu gooit het kabinet het roer radicaal om: permanent wonen in recreatiewoningen wordt eindelijk toegestaan, zelfs als gemeenten daar moeite mee hebben.

Woonminister Mona Keijzer laat er geen misverstand over bestaan: het is in tijden van woningnood simpelweg onacceptabel om mensen uit hun vakantiehuis te zetten. Vaak hebben ze geen alternatief, de parkwoningen zijn voor hen van levensbelang.

Keijzer heeft gemeenten opgeroepen om onmiddellijk te stoppen met handhavend optreden tegen bewoners van recreatiewoningen. Dwangsommen en gedwongen uitzettingen mogen voorlopig in de ijskast. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt de minister dat boetes en andere maatregelen stop moeten worden gezet, totdat er nieuwe regels van kracht zijn.

Spelregels voor permanente bewoning

De komende maanden werkt de minister aan duidelijke voorwaarden voor wie wil blijven wonen in een vakantiehuis. Zo moeten bewoners kunnen aantonen dat ze op 16 mei 2024 al permanent in hun recreatiewoning woonden. Daarnaast komen er eisen aan de bouwkwaliteit en worden risico’s zoals criminaliteit streng gecontroleerd.

Wordt aan alle regels voldaan, dan krijgen bewoners toestemming om te blijven, zelfs als de gemeente liever ziet dat ze vertrekken. In dat geval moet het vakantiepark worden gelegaliseerd. Op de Veluwe gebeurt dit al: gemeenten zoals Harderwijk en Ermelo hebben tientallen parken omgetoverd tot kleine woonwijkjes.

Weerstand bij gemeenten

Maar niet elke gemeente staat te springen om mee te werken. Veel lokale overheden houden vast aan het idee dat recreatieterreinen hun toeristische functie moeten behouden. Het omzetten van een vakantiepark naar woonwijk is voor hen geen optie.

Die houding botst steeds vaker met de politiek in Den Haag. Vorig jaar al riep de Tweede Kamer het kabinet op om de regels voor wonen op vakantieparken te versoepelen. VVD-Kamerlid Peter de Groot, zelf afkomstig uit Harderwijk, speelde daarin een voortrekkersrol.

Vakantieparken zonder recreatieve voorzieningen

Toch benadrukt De Groot dat niet elk willekeurig vakantiepark ineens een woonwijk mag worden. ”Het gaat uitsluitend om terreinen zonder recreatieve voorzieningen, waar geen toerist zich meer laat zien.”

Zijn boodschap is helder: “Het is absurd dat mensen die permanent in een vakantiehuis wonen behandeld worden als criminelen. Ik ben blij met deze minister die nu gemeenten oproept om te stoppen met mensen op straat zetten. Ik verwacht ook van gemeenten dat ze daar gehoor aan geven.”

Circa 150.000 mensen

Officieel wonen er zo’n 60.000 mensen permanent op een vakantiepark. Maar de werkelijke cijfers liggen vermoedelijk veel hoger. Uit onderzoek op de Veluwe bleek dat het aantal bewoners daar tot wel 2,5 keer hoger was dan geregistreerd.

Met de nieuwe regels zet het kabinet een stap richting legalisatie van wat al jaren de praktijk is: vakantieparken zijn voor veel mensen allang geen tijdelijke uitvalsbasis meer, maar een vast thuis.

