ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Appartementen ontruimd in Eindhoven na vondst explosief materiaal

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 22:04
anp070726204 1
EINDHOVEN (ANP) - Aan de Brahmslaan in Eindhoven zijn dinsdagavond acht woningen ontruimd nadat er explosief materiaal was gevonden in een kelderbox. Dat meldt de politie. Ook zijn een aantal straten in de buurt afgezet.
Volgens de woordvoerder gaat het mogelijk om vuurwerk. De politie kan nog niet zeggen of het gaat om illegaal vuurwerk. In totaal zijn acht woningen ontruimd.
De politiewoordvoerder laat weten dat er een team specialisten aanwezig is om onderzoek te doen naar het materiaal.
De politie kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voordat de bewoners weer naar huis mogen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2657400799

De dure vergissing bij een gebruikte elektrische auto: niet de kilometerstand, maar de accu

anp 78414317

Mogen vrachtwagens parkeren op de afrit of op de vluchtstrook?

170476447_m

Wetenschappers berekenen wanneer de allerlaatste plant op aarde sterft

anp070726065 1

Burgemeester Moskou meldt grote droneaanval vanuit Oekraïne

shutterstock_2760838525

Hoe soepelere hypotheekregels voor ouderen de woningmarkt kunnen los trekken

ANP-562545963

VVD gruwt van erfbelasting, maar Nederland wil juist meer heffen op grote nalatenschappen

Loading