Chipaandelen drukken op Wall Street, olieprijzen omhoog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met verliezen gesloten. Opnieuw drukten verliezen onder chipaandelen op de belangrijke graadmeters, ondanks recordresultaten die de Zuid-Koreaanse chipmaker Samsung meldde. Beleggers vragen zich af of koerswinsten voor de sector uit het voorgaande kwartaal nog houdbaar zijn. Na nieuwe aanvallen in de Straat van Hormuz stegen de olieprijzen weer.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 52.924,56 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 7503,84 punten en de Nasdaq verloor 1,2 procent tot 25.818,69 punten.

Bij chipconcerns als Qualcomm, Micron, Marvell Technology en Intel waren minnen te zien tot bijna 10 procent, hoewel de koersverliezen per chipbedrijf verschilden. Door de snelle groei van AI-toepassingen zijn ook de verwachtingen voor de halfgeleidersector hooggespannen, wat weer tot koersverliezen leidt bij tegenvallers.

Olie

Een vat Brentolie steeg 5,2 procent in prijs tot 75,74 dollar per vat. Amerikaanse olie werd 5,1 procent duurder tot 72,07 dollar per vat. Na meerdere beschietingen op tankers bij de Straat van Hormuz maakten de Verenigde Staten een einde aan het opschorten van de sancties op Iraanse olie. Wel lopen onderhandelingen over een definitief vredesakkoord door, volgens een Amerikaanse functionaris tegenover persbureau Reuters.

Grote oliebedrijven als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips wonnen tot 4,7 procent dankzij de hogere olieprijzen.

Cognizant was een opvallende winnaar. Het AI-bedrijf kondigde aan meer samen te werken met Google, waarna aandelen van het bedrijf ruim 6 procent meer waard werden. Elon Musks ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX wist op de beurs niet te profiteren van de opname in de Nasdaq-100, een index van honderd grote techbedrijven. Aandelen zakten bijna 7 procent, terwijl de opname van een bedrijf in een bekende index vaak een stimulans geeft doordat fondsen of indextrackers er dan automatisch in beleggen.