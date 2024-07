Argentinië stopt definitief met staatspersbureau

BUENOS AIRES (ANP) - De regering van de Argentijnse president Javier Milei heeft het staatspersbureau Télam definitief gesloten. In maart schortte Milei de werkzaamheden van de ruim zevenhonderd personeelsleden van het persbureau al op. Milei stelt dat Télam een propagandamachine was voor linkse denkbeelden.

De rechtse Milei heeft in de afgelopen maanden het mes gezet in de publieke sector. Hij wil met zijn "schoktherapie" de Argentijnse economie herstellen en voert radicale bezuinigingen door bij overheidsinstellingen en -diensten. Télam stopt in zijn huidige vorm, maar zal onder de naam APE worden ingezet als "staatsreclameagentschap" en verantwoordelijk zijn voor "de ontwikkeling, productie, marketing en distributie van nationaal en/of internationaal promotiemateriaal."

Télam werd opgericht in 1945 als Telenoticiosa Americana in de tijd van dictator Juan Perón. Het is al vaker onder vuur genomen, onder meer door particuliere media die in 1984 de sluiting eisten. Toenmalig president Carlos Menem zei in 1992 dat het bureau binnen twee jaar dicht zou gaan, maar dat ging uiteindelijk niet door. Zijn opvolger Fernando de la Rúa kondigde eveneens de sluiting van het persbureau aan, maar daar is het ook toen niet van gekomen.

De persvakbond van Buenos Aires noemt het besluit om met Télam te stoppen een aanval op de vrijheid van meningsuiting. In mei beschreef mediawaakhond Reporters Without Borders de beslissing van Milei om de stekker uit Télam te trekken als "zorgwekkend."