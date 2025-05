Artsen zonder Grenzen: kritiek kabinet op Israël belangrijke stap

DEN HAAG (ANP) - Minister Caspar Veldkamp heeft een "belangrijke stap" gezet met zijn brief aan EU-buitenlandchef Kaja Kallas waarin hij kritiek uit op de Israëlische blokkade van Gaza, vindt Karel Hendriks. De directeur van Artsen zonder Grenzen hoopt dat de "streep in het zand" waar de NSC-bewindsman over spreekt "een harde rode lijn zal blijken".

Israël laat al weken geen humanitaire hulp toe in Gaza en heeft ook de stroom afgesloten. Met die blokkade schendt het land volgens Veldkamp het associatieverdrag dat is gesloten met de Europese Unie (EU). Hij vraagt Kallas te onderzoeken of dat inderdaad het geval is.

De minister heeft ook kritiek op het nieuwe systeem om hulp te distribueren dat Israël voor zich ziet. Zijn opmerking dat de hulp neutraal, onpartijdig en onafhankelijk moet worden verleend, vindt Hendriks "belangrijk en vanzelfsprekend".

Ook Save the Children juicht de kritische houding van Veldkamp toe. De hulporganisatie vindt het Israëlische plan om de hulpverlening anders te regelen "volstrekt onrealistisch" en zegt dat dit tegen alle internationale verdragen indruist.