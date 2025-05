Sint-Pietersplein loopt vol in aanloop naar zwarte of witte rook

VATICAANSTAD (ANP) - Op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad staan gelovigen en andere belangstellenden klaar om te zien of de eerste stemronde van het conclaaf een nieuwe paus heeft opgeleverd. Vanaf het plein is de schoorsteen te zien waar in de loop van de avond zwarte of witte rook uit komt. Witte rook betekent dat er een paus is gekozen, zwarte rook dat de kardinalen morgen opnieuw samenkomen.

Het is dit jaar druk in Vaticaanstad vanwege het jubeljaar. Zo'n jaar komt niet vaak voor, voor het laatst in 2000. Na het overlijden van de paus zijn er nog meer mensen naar de stad gekomen. Op en rond het Sint-Pietersplein is de beveiliging daarom streng.

Het plein was in de ochtend nog nagenoeg leeg, maar is in de loop van de dag geleidelijk volgelopen. De meeste ogen zullen gericht zijn op een onopvallende schoorsteen op de Sixtijnse Kapel. Die schoorsteen geeft het eerste signaal over het verloop van de stemming. Ergens aan het begin van de avond wordt de eerste rook van dit conclaaf verwacht.