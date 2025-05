Hoogste rechtbank Spanje geeft Triodos gelijk in certificatenzaak

MADRID (ANP) - Triodos heeft van de hoogste rechtbank in Spanje gelijk gekregen in drie rechtszaken die beleggers hadden aangespannen vanwege de affaire rond de certificaten van de bank. Die alternatieve aandelen van de bank werden fors minder waard nadat Triodos de handel erin maandenlang had stilgelegd omdat de coronapandemie in 2020 voor problemen zorgde. De Spaanse certificaathouders wilden compensatie voor hun verliezen, maar het hooggerechtshof van Spanje oordeelde dat de bank niet aansprakelijk was voor hun financiële schade.

In een woensdag geplaatst persbericht over de drie rechtszaken stelt het hooggerechtshof dat Triodos beleggers in certificaten voldoende had geïnformeerd over de risico's rond die stukken. Zo stond in prospectussen voor de certificaten expliciet vermeld dat er een risico was op de opschorting van de handel in certificaten.

Triodos denkt dat de uitspraken van het hooggerechtshof een "belangrijk precedent zetten" voor andere claims in Spanje.