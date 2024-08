Asielzoekers zaterdag in Den Haag in actie voor kinderpardon

DEN HAAG (ANP) - Bewoners van verschillende asielzoekerscentra voeren zaterdagmiddag actie voor een nieuw kinderpardon. Aanleiding is de aanstaande uitzetting van de 11-jarige Mikael en zijn Armeense moeder en de zaak rond het Oezbeekse gezin Babayants. De demonstratie vindt plaats op de Koekamp in Den Haag.

De asielzoekers willen met het protest een statement maken, laat hun woordvoerder weten. "Het gaat om kinderen. Kinderen bescherm je, maar zet je niet uit." De organisatie stelt dat het een vreedzame demonstratie zal zijn en verwacht een opkomst van zo'n tweehonderd mensen.

De in Nederland geboren Mikael kreeg vorige week te horen dat zijn verblijfsaanvraag definitief is afgewezen en dat hij en zijn moeder Nederland moeten verlaten. Het gezin Babayants, dat al ruim tien jaar in Nederland is in afwachting van asielprocedures, mag hier voorlopig wel blijven. De rechter oordeelde dat de IND het bezwaar van het gezin tegen de afwijzing van hun asielaanvraag moet behandelen.