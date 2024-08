Australië verhoogt niveau terreurdreiging naar 'waarschijnlijk'

CANBERRA (ANP) - Australië heeft maandag het niveau van de nationale terreurdreiging verhoogd van 'mogelijk' naar 'waarschijnlijk'. Dat deed het land volgens premier Anthony Albanese om een toename van extremistische denkbeelden.

Door die groei in extreme opvattingen schatten de veiligheidsdiensten dat er een kans van meer dan 50 procent is dat er in de komende twaalf maanden een aanslag wordt gepland in het land. Bij die inschatting hoort het dreigingsniveau 'waarschijnlijk'.

Albanese liet weten dat er op het moment geen acute dreiging is. "Het advies dat we hebben gekregen is dat er meer Australiërs zijn die verschillende extreme ideologieën omarmen en het is onze verantwoordelijkheid om waakzaam te zijn", aldus de premier.

Australië verlaagde het niveau van de terreurdreiging in 2022 naar 'mogelijk'. De acht jaar daarvoor was dat ook 'waarschijnlijk'.