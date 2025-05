Auto rijdt in op groep mensen in Stuttgart, meerdere gewonden

STUTTGART (ANP/DPA) - In de Duitse stad Stuttgart is vrijdag aan het begin van de avond een auto op een groep mensen ingereden. Dat melden hulpdiensten. Zeker drie mensen zijn gewond geraakt. De verwondingen van meerdere slachtoffers zouden ernstig zijn, meldt de brandweer op X.

Volgens een politiewoordvoerster is de bestuurder van de betrokken auto aangehouden. Het gaat om een donkere Mercedes G-Klasse. Het is niet bekend of de automobilist opzettelijk op de groep inreed. Getuigen worden op dit moment gehoord, aldus de politie.

Het ongeval vond plaats bij een tramhalte in het centrum van de stad, in het zuidwesten van Duitsland. De tramdienst werd na het incident stilgelegd.