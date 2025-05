Verstappen derde in training Miami na late aankomst

MIAMI (ANP) - Kersverse vader Max Verstappen heeft bij de enige vrije training van de Grote Prijs in Miami de derde tijd gereden. De regerend wereldkampioen was in de Red Bull 0,430 seconde langzamer dan de Australiër Oscar Piastri in de McLaren en de Monegask Charles Leclerc in de Ferrari.

Verstappen was in het eerste deel van de training op de mediumband 0,548 seconde langzamer dan de Brit George Russell in de Mercedes. In de slotfase waren de coureurs sneller op de zachte banden, totdat er een rode vlag kwam omdat Oliver Bearman zijn Haas stilzette tegen de muur.

Verstappen miste de mediadag donderdag omdat hij aanwezig was bij de bevalling van zijn partner Kelly Piquet. Het stel kreeg een meisje met de naam Lily, zo maakte de 27-jarige coureur via Instagram bekend.

Later vrijdag volgt nog de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. De Grote Prijs van Miami is zondag. Verstappen won in 2022 en 2023 de GP van Miami. De zege ging vorig jaar naar Lando Norris.