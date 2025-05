Groot geluksonderzoek onthult: iedereen wordt op zijn eigen manier gelukkig

Wat maakt mensen nou écht gelukkig? Is het een dikke bankrekening en een leuke baan? Of zit het gewoon tussen je oren en moet je positief denken? Een groep wetenschappers heeft hier dertig jaar lang onderzoek naar gedaan. En de conclusie is verrassend: het antwoord is voor iedereen anders.

Tot nu toe dachten veel deskundigen dat je geluk vooral afhangt van je omstandigheden. Daarom proberen veel landen hun inwoners gelukkiger te maken door bijvoorbeeld hun inkomen of leefomgeving te verbeteren. Maar er waren ook wetenschappers die juist zeiden: nee hoor, geluk zit gewoon in je hoofd. Kijk maar naar mensen die ondanks tegenslagen toch vrolijk door het leven gaan.

Het team keek daarom naar meer dan 40.000 mensen uit vijf verschillende landen. Ze volgden deze mensen jarenlang en hielden bij hoe tevreden ze waren met hun leven. Ook vroegen ze steeds hoe blij ze waren met hun gezondheid , inkomen, huis, werk en relaties.

Ze hebben allebei gelijk

En wat blijkt nou? Ze hebben allebei een beetje gelijk. De onderzoekers ontdekten dat mensen ruwweg in vier groepen zijn te verdelen. Bij sommigen komt hun geluksgevoel inderdaad vooral van buitenaf; een nieuwe baan of een groter huis maakt hen echt blijer. Bij anderen zit het juist van binnen. Hun geluk hangt nauwelijks af van wat er om hen heen gebeurt.

Dan is er nog een derde groep waarbij het een mix is: zowel hun eigen instelling als hun omstandigheden bepalen hun geluksniveau. En bij de laatste groep konden de wetenschappers geen duidelijk patroon ontdekken. Misschien spelen bij hen wel heel andere dingen een rol die niet in het onderzoek zaten.

Geen one-size-fits-all oplossing

Dit betekent dat er geen one-size-fits-all oplossing is om mensen gelukkiger te maken. Voor de één werkt het misschien beter om aan mindfulness te doen, terwijl de ander meer gebaat is bij een hoger salaris.

De wetenschappers zeggen daarom: als we als maatschappij mensen echt gelukkiger willen maken, moeten we op twee paarden wedden. Zorg aan de ene kant voor goede leefomstandigheden, maar vergeet ook niet dat mensen soms gewoon wat extra mentale veerkracht kunnen gebruiken.