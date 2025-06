Auto Tsjechische delegatie beschadigd door aanrijding met bus

DEN HAAG (ANP) - Op het terrein van de NAVO-top in Den Haag is een touringcar woensdagmiddag tegen een auto van de Tsjechische delegatie gereden. De auto kreeg daardoor een klapband en de bus raakte aan de zijkant beschadigd, zagen verslaggevers van het ANP. Zowel de auto als de bus was op het terrein aanwezig om delegatieleden te vervoeren.

Na de aanrijding reed de bus gewoon verder. Het nummerbord van de auto van de Tsjechische delegatie, met een speciaal nummerbord voor de NAVO-top, is vervangen door een Nederlands kenteken. Korte tijd daarna reed de auto weg, stapvoets in verband met de lekke band.