Autoriteiten Gaza melden dood politiechef bij bombardement

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De autoriteiten in de Gazastrook zeggen dat een Israëlische luchtaanval het leven heeft gekost aan elf mensen, onder wie de politiechef van Gaza en een naaste medewerker. De burgerbescherming in het gebied meldt dat een tent met ontheemde mensen is geraakt ten westen van de stad Khan Younis. Onder de slachtoffers zouden zich ook drie kinderen bevinden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Gazastrook veroordeelde de dood van de politiefunctionarissen. Israël kreeg het verwijt zo voor meer chaos en ellende onder de burgerbevolking te zorgen. De omgekomen Mahmud Salah zou dertig jaar bij de politie hebben gezeten en was sinds zes jaar de politiechef, zegt het ministerie. Israël laat weten het incident te onderzoeken.

Israël probeert in de Gazastrook de Hamasbeweging uit te schakelen. Na meer dan een jaar oorlog ligt de infrastructuur in het gebied in puin. Veel mensen zijn ontheemd. Een ambulancebestuurder die naar het bombardement ging dat Salah het leven zou hebben gekost, vertelde persbureau AFP dat ongeveer tien tenten waren beschadigd. Ook waren branden uitgebroken.