Autoriteiten: schade overstromingsramp Valencia 2,6 miljard euro

VALENCIA (ANP) - De Spaanse autoriteiten schatten de schade in de Spaanse regio Valencia door het noodweer vorige week op 2,6 miljard euro. Het gaat om het bedrag dat nodig is aan investeringen om alle schade te herstellen, meldden Spaanse media, zoals het persbureau EFE.

De enorme regenval met verwoestende overstromingen tot gevolg, eiste zeker 217 mensenlevens in Valencia en enkele andere regio's. Het is inmiddels de overstromingsramp met het grootste aantal slachtoffers in één Europees land sinds tientallen jaren.