Wall Street in mineur door verkiezingsonzekerheid, Intel zakt weg

NEW YORK (ANP) - Wall Street beleefde maandag een nerveuze handelsdag, gedreven door politieke onzekerheid rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het aankomende rentebesluit later deze week. Intel (min 2,9 procent) behoorde tot de sterkere dalers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op de aankondiging dat de chipproducent deze week uit de Dow-Jonesindex verdwijnt.

Het aandeel maakt voor aanvang van de handel op vrijdag plaats voor Nvidia, de belangrijkste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie ter wereld. Het besluit is een nieuwe tegenslag voor Intel, dat 25 jaar deel uitmaakte van de index van de dertig grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS. Aandelen Nvidia werden 0,5 procent meer waard. Sinds de start van het jaar is de beurswaarde van de chipproducent met 178 procent gestegen.

Intel was ooit dominant in de chipsector, maar de afgelopen jaren hebben concurrenten marktaandeel weggekaapt. Het aandeel is dit jaar al met meer dan de helft gedaald en is daarmee het slechtst presterende bedrijf in de Dow. Om het tij te keren maakte Intel afgelopen zomer bekend duizenden banen te schrappen om miljarden aan kosten te besparen.

Nasdaq en verkiezingen

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 41.794,60 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,3 procent op 5712,69 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte eenzelfde percentage tot 18.179,98 punten.

De uitslag van de verkiezingen op dinsdag kan grote invloed hebben op hoe de aandelenmarkten het jaar afsluiten. Uit peilingen blijkt dat er een nek-aan-nekrace gaande is tussen voormalig president Donald Trump en vicepresident Kamala Harris. "De Amerikaanse verkiezing is enorm belangrijk, maar het proces zal waarschijnlijk erg onrustig verlopen. Met wat geduld en een goede strategie kan het verschil worden gemaakt tussen door de ruis heen navigeren of erin verdwalen", staat in een bericht van zakenbank Morgan Stanley aan cliënten.

Dow Inc. en Boeing

Naast Intel verdwijnt ook chemieconcern Dow Inc. uit de Amerikaanse hoofdindex. Dat aandeel verloor 2,1 procent. Verffabrikant Sherwin-Williams (plus 4,6 procent) neemt de plaats van Dow over.

Boeing sloot 0,3 procent in de plus. De medewerkers stemmen maandag over het verhoogde loonbod van de vliegtuigfabrikant, waarmee mogelijk een einde komt aan de wekenlange staking bij Boeing-fabrieken in de regio Seattle.