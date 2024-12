BAKOE (ANP/RTR) - Het vliegtuig dat deze week crashte in Kazachstan liep schade op door een beschieting vanaf de grond, zegt president Ilham Aliyev van Azerbeidzjan. Hij stelde volgens persbureau Interfax ook dat het toestel niet met opzet is neergehaald boven Rusland.

Bij de crash van het toestel van Azerbaijan Airlines kwamen tientallen passagiers om het leven. Naderhand ontstond discussie over de vraag of het passagiersvliegtuig was geraakt door de Russische luchtverdediging.