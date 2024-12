Geheime Assad-dossiers onthullen een Stasi-achtige controle in Syrië

Uit gelekte documenten blijkt dat het regime van Bashar al-Assad een surveillancestaat creëerde die vergelijkbaar is met de gevreesde Stasi in Oost-Duitsland. Het systeem was volgens de documenten in handen van de Sunday Times gebaseerd op een diepgewortelde paranoia, waarbij zelfs familieleden, leraren en vrienden elkaar bespioneerden. De Syrische geheime diensten hielden gedetailleerde dossiers bij over burgers, inclusief telefoontaps, gehackte computers en persoonlijke observaties. Zelfs onschuldige handelingen, zoals een kind dat een foto van de president verscheurde, konden leiden tot arrestatie en berechting.

Kinderen als doelwit

Zelfs kinderen waren niet veilig voor deze controle. Een 12-jarige jongen werd gearresteerd en berecht nadat hij een afbeelding van Assad had verscheurd. Sociale media werden ook actief gebruikt om dissidenten te identificeren. Berichten met kritiek op het regime konden leiden tot arrestatie, marteling of zelfs de dood.

Marteling als standaardpraktijk

Marteling was een vast onderdeel van het inlichtingenwerk van het regime. Gevangenen werden onderworpen aan extreme methoden, zoals elektrische schokken, om bekentenissen of informatie af te dwingen. Zelfs na bekentenissen waren gevangenen niet veilig; velen werden opnieuw gearresteerd of verdwenen spoorloos.

Informanten en corruptie

Het regime maakte gebruik van een uitgebreid netwerk van informanten, codenaam "vogels". Deze informanten spioneerden vaak op vrienden en familie in ruil voor geld of macht. Sommigen maakten misbruik van hun positie door mensen af te persen of betrokken te raken bij smokkelnetwerken.

Vergelijking met de Stasi

De methoden van het Assad-regime vertonen sterke overeenkomsten met die van de Stasi in Oost-Duitsland. Net als de Stasi creëerde het Syrische regime een sfeer van wantrouwen en angst, waarbij niemand zeker was van zijn veiligheid. De Stasi trainde zelfs Syrische geheime agenten in technieken zoals marteling.

Betekenis voor toekomstige berechtingen

De gelekte documenten bieden mogelijk cruciaal bewijs voor toekomstige berechtingen tegen leden van het Assad-regime. Ze documenteren systematische mensenrechtenschendingen en kunnen dienen als basis voor internationale strafzaken.