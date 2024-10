Baas Mossad naar Qatar om te praten over Gaza

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Het hoofd van de Israëlische geheime dienst Mossad zal zondag naar Qatar reizen in een nieuwe poging het gesprek aan te gaan over een deal rond het conflict in de Gazastrook. In hoofdstad Doha spreekt David Barnea met de Amerikaanse CIA-directeur William Burns en de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman al Thani. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dat bekendgemaakt.

Qatar en Washington lieten al weten dat in Doha onderhandelaars willen proberen het pad te effenen voor nieuwe onderhandelingen over een staakt-het-vuren, waarin ook de vrijlating van Israëlische gegijzelden wordt meegenomen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken sprak donderdag met de Qatarese premier. Na afloop zei hij dat het nog niet duidelijk was of ook Hamas bereid is om opnieuw te onderhandelen. Hij riep de Palestijnse groepering op aan de onderhandelingen deel te nemen. Volgens de premier van Qatar is sinds de dood van Hamasleider Yahya Sinwar wel weer een aantal keer contact geweest met de Hamasvertegenwoordiging in de Golfstaat.