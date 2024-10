Pogacar verlengt contract bij UAE Team Emirates tot en met 2030

DUBAI (ANP) - Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De Sloveense wereldkampioen had nog een contract tot 2027, maar blijft dus drie jaar langer.

De 26-jarige wielrenner won als eerste sinds Marco Pantani in 1998 zowel de Giro d'Italia als de Tour de France. Daar voegde hij ook nog de wereldtitel op de weg aan toe, een prestatie die de Ier Stephen Roche in 1987 voor het laatst had neergezet. Pogacar won afgelopen seizoen in totaal 25 wedstrijden, waaronder ook de klassiekers Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en de voorjaarskoers Strade Bianche.

"Dit team is mijn thuis sinds de afgelopen vijf jaar en ik kan me echt niet voorstellen ergens anders te rijden", laat Pogacar via de ploeg weten. "De beste momenten uit mijn carrière zijn bij UAE Team Emirates geweest en dat komt door de gehele staf, teamgenoten en sponsoren die me op het hoogste niveau laten presteren. Ik kijk uit naar de toekomst. Dit team geeft me de beste kansen om te strijden voor overwinningen en dat ben ik ook van plan te doen."

Teambaas Mauro Gianetti noemt de Sloveense drievoudig Tourwinnaar de beste wielrenner van de wereld. "Tadej kwam als een ambitieuze 20-jarige bij het team en we hebben hem tot bloei zien komen in een winnaar van de Giro, Tour en het wereldkampioenschap dit seizoen. Zijn talent is voor iedereen duidelijk te zien, maar hij is ook nog eens een van de hardst werkende en toegewijde wielrenners van het peloton."