Bangladesh heeft Nobelprijswinnaar als soort interim-premier

DHAKA (ANP/AFP/RTR) - Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus is beëdigd als interim-regeringsleider van Bangladesh. Wekenlange protesten en gewelddadige onlusten hebben begin deze week de regering van premier Hasina Wajed ten val gebracht en Wajed vluchtte naar India.

Officieel is Yunus beëdigd door president Sahabuddin als "hoofdadviseur van een interim-regering", aldus lokale media. Yunus beloofde de grondwet te handhaven en zijn taken eerlijk te vervullen. De regeringsploeg zal uit ongeveer vijftien mensen bestaan en moet werken aan het herstel van de openbare orde en de voorbereiding van nieuwe verkiezingen.

Het leger heeft de macht overgenomen en laat deze voorlopige regering installeren. Daarvoor is een beroep op Yunus gedaan. De 84-jarige econoom Yunus is donderdag uit het buitenland teruggekeerd in Dhaka. Hij zou volgens plaatselijke media een soort zakenkabinet gaan leiden waar geen politiek leiders in zitting nemen.

Yunus won in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij geldt als een pionier op het gebied van microkredieten, kleine leningen om armoede mee te bestrijden.