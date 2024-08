Nederland ondanks goud Van Rouwendaal nog niet voorbij Italië

PARIJS (ANP) - Ondanks de gouden medaille van openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal is Nederland er nog niet in geslaagd om Italië te passeren in het medailleklassement van de Olympische Spelen. Dat komt door het goud van het zeilduo Ruggero Tita en Caterina Banti in de Nacra 17-klasse. Beide landen staan momenteel op tien gouden plakken.

Omdat Italië meer zilveren (elf om vijf) en ook bronzen (negen om zeven) medailles heeft verzameld, blijft TeamNL met een totaal van 22 plakken voorlopig op de negende plaats staan. Donderdagavond maken onder anderen de hockeymannen en atlete Femke Bol nog kans op goud.

China is weer koploper in het klassement. Het Aziatische land staat door successen bij het gewichtheffen, kanovaren en schoonspringen inmiddels op 28 gouden medailles. De Verenigde Staten hebben er eentje minder. Australië, Frankrijk en Groot-Brittannië completeren de top vijf.