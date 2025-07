BBC gaat risico-optredens niet meer livestreamen na ophef

LONDEN (ANP) - De BBC gaat optredens met "een hoog risico" niet langer livestreamen. De Britse omroep heeft dat besloten na de ophef over de show van punkrapduo Bob Vylan op Glastonbury, die op het podium onder meer "dood aan" het Israëlische leger scandeerde.

BBC-baas Tim Davie zegt in een verklaring dat hij "het ten zeerste betreurt dat zulk beledigend en verwerpelijk gedrag" te zien was. Ook biedt hij zijn excuses aan. "Aan ons publiek en aan jullie allemaal, maar in het bijzonder aan Joodse collega's en de Joodse gemeenschap. We zijn heel duidelijk dat er geen plaats kan zijn voor antisemitisme bij de BBC. Ik en iedereen moeten ervoor zorgen dat de BBC een rolmodel is voor inclusiviteit en tolerantie en we hebben allemaal een rol te spelen."