Oostenrijk zet Syriër uit, de eerste in vijftien jaar

WENEN (ANP/AFP) - Oostenrijk heeft voor het eerst in vijftien jaar een Syriër teruggestuurd naar Syrië. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde de uitzetting van een Syrische crimineel naar diens thuisland. Oostenrijk is het eerste Europese land sinds jaren dat officieel een veroordeelde Syriër rechtstreeks naar Syrië uitzet, aldus het departement.

De uitzetting maakt deel uit van een streng en dus rechtvaardig asielbeleid, vindt binnenlandminister Gerhard Karner. Het beleid om veroordeelde criminelen het land uit te zetten, zal ook in het geval van Syriërs "met hard werken en vastberaden" worden voortgezet. De Oostenrijkse regering wil Syriërs weer kunnen terugsturen sinds de afzetting van de Syrische leider Bashar al-Assad in december.

De deportatie was eigenlijk voor vorige week gepland, maar werd afgeblazen door de escalatie van het conflict tussen Israël en Iran in het Midden-Oosten. In Oostenrijk zijn ongeveer 100.000 Syriërs, een van de grootste groepen Syriërs in Europa.