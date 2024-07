Begin hersteloperatie 100 huizen in aardbevingsgebied Groningen

GRONINGEN (ANP) - Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is het traject gestart om honderd huizen die aardbevingsschade hebben opgelopen te herstellen. De eerste honderd mensen die hebben gekozen om samen met het IMG voor maximaal 60.000 euro hun huis te laten herstellen, gaan in juli in gesprek met het IMG over het verloop van het herstel.

Bijna 2000 mensen hebben aangegeven dat ze dit traject willen ingaan. Het IMG gaat de ervaringen met de eerste honderd mensen gebruiken om het daarna soepeler en beter te laten verlopen. Mensen die dit niet willen, kunnen een vergoeding tot 10.000 euro krijgen.

De getroffenen kunnen kiezen voor een aannemer die samenwerkt met het IMG of zelf een aannemer inhuren, die dan uiteindelijk rechtstreeks wordt betaald door het instituut.

"Bewoners met schade krijgen de mogelijkheid om alle schades die door mijnbouw zouden kunnen zijn veroorzaakt in hun woning te laten herstellen. Hierbij wordt door het IMG een opname gedaan, maar geen onderzoek naar de schadeoorzaak. Op die manier worden verschillen teruggedrongen en krijgt iedereen met schade in het effectgebied dezelfde oplossing: een schadevrij huis", zegt IMG-bestuursvoorzitter Henk Korvinus.