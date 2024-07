Drukbezochte herdenking slavernijverleden afgelopen

AMSTERDAM (AMP) - Onder grote belangstelling is in het Oosterpark in Amsterdam het trans-Atlantische slavernijverleden herdacht. Vele honderden mensen, sommigen in traditionele kleding, waren naar het park gekomen om de nationale herdenking bij te wonen, die te volgen was op grote schermen.

Na afloop liep het park langzaam weer leeg. De herdenking is rustig verlopen.

Tijdens de ceremonie spraken onder meer demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en de voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) Linda Nooitmeer. Ook was er een grote vertegenwoordiging van het demissionaire kabinet, dat nog een dag in functie is. Zo woonden vertrekkend premier Mark Rutte en vicepremiers Rob Jetten, Karien van Gennip en Carola Schouten de bijeenkomst bij. Er werden kransen gelegd bij het slavernijmonument en in het park werd een minuut stilte gehouden.

Op het Museumplein, een paar kilometer van het Oosterpark, is sinds 13.00 uur het Keti Koti Festival gaande. Dit is de nationale viering van de afschaffing van de slavernij. Er zijn verschillende muzikale optredens en workshops te volgen en bezoekers kunnen bij tientallen kraampjes terecht voor eten en drinken.