België heeft Amerikaanse ambassadeur teruggefloten

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Amerikaanse ambassadeur in België, Bill White, heeft dinsdag van de Belgische regering te verstaan gekregen dat elke inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van België in strijd is met de diplomatieke basisregels. Hij is "herinnerd aan de rol en de beperkingen van een ambassadeur die in België is geaccrediteerd", meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag in een persbericht.

White moest dinsdag verantwoording afleggen over zijn forse kritiek op België.

De Amerikaanse ambassadeur schreef maandag op X dat België antisemitisme beter moet aanpakken en eiste dat gerechtelijk onderzoek naar drie Joodse religieuze besnijders wordt stopgezet. Die opmerkingen vielen verkeerd bij de Belgische regering. White werd op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden. Daar sprak hij een krap halfuur met de hoogste Belgische diplomaat, Theodora Gentzis.

De Belgische regering veroordeelt "consequent en ondubbelzinnig alle vormen van antisemitisme en racisme, zowel op haar grondgebied als in het buitenland", staat verder in het persbericht.

Geen excuses

Die strijd moet samen worden gevoerd in plaats van verdeeldheid te zaaien, staat er verder. "Ongegronde beschuldigingen dienen dit doel niet."

White heeft naar eigen zeggen geen excuses aangeboden, meldt de Belgische omroep VRT. Dat was volgens de ambassadeur niet nodig. Hij ontkent dat hij België met zijn uithaal op X heeft beledigd. België is volgens hem niet antisemitisch, maar hij zei er meteen bij dat er sprake is van "een stijging van de antisemitische activiteit in België".