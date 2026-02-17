ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse ijshockeyers na uitschakeling vooral boos op eigen bond

Sport
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 15:59
anp170226126 1
MILAAN (ANP/RTR) - De Franse hockeyers waren na hun uitschakeling op de Winterspelen in Milaan en Cortina vooral boos op de eigen bond FFHG. Ze hadden geen begrip voor de schorsing die de bond had opgelegd aan verdediger Pierre Crinon voor vechten met een Canadese speler in de laatste groepswedstrijd.
"We zijn als broers en ze hebben een van onze broers eruitgegooid", zei doelman Antoine Keller na de 5-1-nederlaag tegen Duitsland. "Het is een grote grap. We hadden hem vandaag nodig en ze halen hem bij ons weg voor iets wat elk weekend gebeurt in een ijshockeywedstrijd", vervolgde de doelman.
Aanvoerder Pierre-Édouard Bellemare viel hem bij. "Niemand van ons vond dat er iets dramatisch aan zijn actie was. Het is natuurlijk al twintig jaar geleden dat ze ijshockey op de Olympische Spelen hebben gezien. Dus ze waren verrast door zoiets." Het was de eerste deelname van Frankrijk aan het Olympische ijshockeytoernooi voor mannen sinds 2002.
loading

POPULAIR NIEUWS

voorbeeld letters whatsapp

De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert

ANP-537382734

Steeds meer jonge mensen krijgen darmkanker: dit kun je doen om het te voorkomen

a8b25009-bf9d-40bf-af52-d09ba18bbfe9_1378x1554

Vrouw diende klacht in bij FBI dat ze als kind is aangerand door Trump

20230210jav0009-1920

Oekraïne herovert in een paar dagen meer grondgebied dan in de afgelopen twee jaar. Komt dat door Elon Musk?:

9ccd566032f570792b5cfbd9e2344885

Hij werd jarenlang bespot, maar vandaag zegeviert de Bitcoin-hater.

ANP-403770799

Kun je beter te voet of met de auto naar de carwash? ChatGPT komt met een verrassend antwoord

Loading