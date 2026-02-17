Franse ijshockeyers na uitschakeling vooral boos op eigen bond

MILAAN (ANP/RTR) - De Franse hockeyers waren na hun uitschakeling op de Winterspelen in Milaan en Cortina vooral boos op de eigen bond FFHG. Ze hadden geen begrip voor de schorsing die de bond had opgelegd aan verdediger Pierre Crinon voor vechten met een Canadese speler in de laatste groepswedstrijd.

"We zijn als broers en ze hebben een van onze broers eruitgegooid", zei doelman Antoine Keller na de 5-1-nederlaag tegen Duitsland. "Het is een grote grap. We hadden hem vandaag nodig en ze halen hem bij ons weg voor iets wat elk weekend gebeurt in een ijshockeywedstrijd", vervolgde de doelman.

Aanvoerder Pierre-Édouard Bellemare viel hem bij. "Niemand van ons vond dat er iets dramatisch aan zijn actie was. Het is natuurlijk al twintig jaar geleden dat ze ijshockey op de Olympische Spelen hebben gezien. Dus ze waren verrast door zoiets." Het was de eerste deelname van Frankrijk aan het Olympische ijshockeytoernooi voor mannen sinds 2002.