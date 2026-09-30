België staat op tijdig alternatief voor te late Damen-fregatten

BRUSSEL (ANP) - België móet op tijd vervanging hebben voor zijn twee op hun laatste benen lopende fregatten, zegt de Belgische defensiechef. Om de gezamenlijke bouw van zes nieuwe fregatten met Nederland door te zetten, moet daarvoor een oplossing gevonden worden. "Het is voor België primordiaal om die operationele capaciteit te handhaven", stelt generaal Frederik Vansina in een interview met het ANP. "Dat is de drijvende factor."

Nederland en België onderhandelen over het redden van een gezamenlijk contract voor zes zogenoemde ASW-fregatten. De bestelling bij de Nederlandse scheepsbouwer Damen wordt zoveel duurder en later, dat België inmiddels rondkijkt of er een andere leverancier is om naar over te stappen. Dat zou volgens militaire bronnen niet alleen een klap zijn voor Damen, maar ook voor de buitengewoon nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking.

Vansina wil Nederland niets voorschrijven, maar benadrukt wel dat België niet zonder grote marineschepen mag komen te zitten.