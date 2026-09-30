Zo haal je de witte waas eenvoudig van je glazen af

Je haalt ze schoon uit de vaatwasser, maar ze zien er weer melkachtig en dof uit. Zo'n witte waas is vaak kalk, en dat is vrij eenvoudig met spullen uit de keukenkast op te lossen. Maar niet altijd: soms is het glas zelf aangetast. Zo weet je waar je aan toe bent.

Kalk of glasschade?

Wrijf een glas op de onderstaande manier in met wat azijn en spoel het na. Verdwijnt de waas, dan is het kalkaanslag. Blijft het glas troebel, of zie je een regenboogachtige glans, dan is het glas aangetast door herhaald afwassen op hoge temperatuur en met zacht water. Die schade is helaas niet meer te herstellen.

Haal kalk weg met azijn

- Meng witte azijn met warm water, ongeveer half om half.

- Laat de glazen 15 tot 30 minuten weken of wrijf ze in met een doek die je in het mengsel dompelt.

- Spoel ze goed na met schoon water en droog ze af met een schone, pluisvrije theedoek.

Ruikt azijn je te sterk? Los een eetlepel citroenzuur (te koop bij de drogist) op in een halve liter warm water en gebruik het op dezelfde manier.

Laat het niet terugkomen

Meestal zit het probleem in de afwasroutine:

- Gebruik glansspoelmiddel. Het zorgt dat water van het glas afloopt in plaats van in druppels op te drogen, en daar ontstaat de kalkvlek.

- Controleer het zout. In gebieden met hard water moet de waterontharder van je vaatwasser gevuld zijn en goed afgesteld staan.

- Doseer de tablet. Te veel zeep laat een witte film achter. Te weinig ook, want dan wordt het vuil niet goed afgespoeld.

- Stop niet te veel in de machine. Glazen die elkaar raken, worden niet goed gespoeld.

- Kies een lager programma. Voor glas is een korter programma op lagere temperatuur beter dan de allerhoogste stand.

- Droog handgewassen glazen direct af. Water dat aan de lucht opdroogt, laat kalk achter.

Let op met kristal en gouden randen

Bij kristal, glazen met een gouden of platina rand en beschilderde glazen moet je azijn en citroenzuur niet gebruiken, want die kunnen de afwerking aantasten. Was ze met de hand met lauw water en een beetje afwasmiddel. Laat het mengsel ook niet te lang op rubberen afdichtingen zitten.

Bonus: hetzelfde trucje voor de rest van het huis

Azijn werkt ook tegen kalk op je waterkoker, kranen en douchewand. Spoel altijd goed na en gebruik azijn niet op natuursteen zoals marmer.

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