Veel mensen vullen hun belastingaangifte in en vertrouwen op wat al vooraf is ingevuld. Maar bepaalde zorgkosten staan daar vaak niet automatisch in. Wie door ziekte of invaliditeit kosten heeft gemaakt die niet zijn vergoed, kan mogelijk recht hebben op aftrek.

Daar zit wel een belangrijke waarschuwing bij: niet elke zorguitgave is aftrekbaar. Bovendien geldt een inkomensafhankelijke drempel. Alleen het deel van de toegestane kosten dat boven die drempel uitkomt, kan leiden tot belastingvoordeel.

Welke zorgkosten kunnen meetellen?

De Belastingdienst heeft een specifieke lijst met voorwaarden. Voorbeelden van kosten die — afhankelijk van de situatie — kunnen meetellen zijn bepaalde medicijnen op voorschrift, hulpmiddelen, vervoer naar arts of ziekenhuis en extra gezinshulp.

Bewaar facturen, betalingsbewijzen en informatie over eventuele vergoedingen van de zorgverzekeraar. Zonder onderbouwing is het lastig om een aftrekpost te verdedigen als de Belastingdienst vragen stelt.

Deze bekende kosten zijn niet aftrekbaar

Juist hier gaat het vaak mis. De volgende posten mag je niet opvoeren als specifieke zorgkosten:

Kostenpost Aftrekbaar? Premie basisverzekering of aanvullende verzekering Nee Verplicht eigen risico Nee Vrijwillig eigen risico Nee Wettelijke eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor medicijnen Nee Zorgkosten die worden vergoed Nee

Een betaling aan de zorgverzekeraar is dus niet automatisch een aftrekpost. Het draait om de aard van de kosten, de reden van de uitgave en de vraag of je al een vergoeding kreeg.

De drempel bepaalt of je er echt iets aan hebt

Heb je €300 aan toegestane zorgkosten? Dan betekent dat niet automatisch dat je €300 mag aftrekken. Eerst trekt de Belastingdienst het drempelbedrag af. Dat drempelbedrag hangt af van je verzamelinkomen en je eventuele fiscale partner.

De online aangifte berekent de drempel automatisch zodra je de gegevens invult. Dat maakt het invullen eenvoudiger, maar je moet de kosten wel zelf verzamelen en opvoeren.

Zo voorkom je dat je iets mist

Verzamel vanaf het begin van het jaar bonnetjes en facturen in één map, digitaal of op papier.

Controleer of een zorgkostenvergoeding al is uitbetaald; een vergoed bedrag mag je niet nog eens aftrekken.

Gebruik uitsluitend de actuele lijst en voorwaarden van de Belastingdienst.

Vul kosten in de online aangifte in en laat de tool de drempel berekenen.

Twijfel je over een grote of ongebruikelijke post? Vraag dan advies aan een belastingadviseur of neem contact op met de Belastingdienst.

Deze aftrekpost is geen gegarandeerde belastingteruggave. Maar voor mensen met substantiële, niet-vergoede kosten door ziekte of invaliditeit kan het verschil maken. De belangrijkste stap is niet creatief zoeken naar kosten, maar precies vastleggen wat je hebt betaald en wat volgens de regels werkelijk mag meetellen.

Bronnen voor redactie: Belastingdienst, ‘Overzicht zorgkosten 2026’. Actualiseer het jaartal, de drempelbedragen en voorwaarden zodra de aangifte voor een nieuw belastingjaar opent.