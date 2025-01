Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt kankerrisico

Vivek Murthy, de hoogste Amerikaanse gezondheidsautoriteit, waarschuwt in een nieuw rapport over de relatie tussen alcohol en kanker. De bevindingen zijn met name voor vrouwen zorgwekkend. Dat bericht persagentschap Bloomberg.

Hoewel het verband tussen alcohol en kanker al langer bekend is bij wetenschappers, blijkt uit het rapport dat minder dan de helft van de Amerikaanse volwassenen hiervan op de hoogte is. Shelly Greenfield, directeur van het verslavingsonderzoeksprogramma aan McLean Hospital in Massachusetts, merkt op dat veel mensen deze informatie voor het eerst horen tijdens haar lezingen.

Een opvallend aspect is dat de alcoholindustrie jarenlang heeft ingezet op de boodschap dat matig alcoholgebruik past binnen een luxe, ontspannen levensstijl. Dit heeft bijgedragen aan verwarring over wat 'veilig' alcoholgebruik precies inhoudt. Waar eerder werd gedacht dat een glas rode wijn goed zou zijn voor het hart, wordt dit tegenwoordig in twijfel getrokken.

Vooral impact op vrouwen

Vooral voor vrouwen zijn de nieuwe inzichten relevant. Door biologische factoren zijn zij gevoeliger voor de effecten van alcohol: ze hebben meer vetweefsel dat alcohol vasthoudt, minder enzymen om alcohol af te breken en minder water om alcohol te verdunnen.

Het rapport legt een specifiek verband met borstkanker. Maar liefst 16,4 procent van de 270.000 borstkankergevallen in de VS wordt in verband gebracht met alcoholgebruik.

Gebruik matigen, maar niet per se stoppen

Dit betekent niet dat iedereen direct moet stoppen met drinken. Katherine Keyes, epidemioloog aan Columbia University, benadrukt dat het geen kwestie is van alles of niets. Minderen kan al gezondheidswinst opleveren. Het gaat erom dat mensen weloverwogen keuzes kunnen maken op basis van hun persoonlijke risicofactoren, zoals erfelijke aanleg en levensstijl.

Het rapport pleit voor betere voorlichting, waaronder waarschuwingslabels op alcoholische dranken. Ook wordt aandacht gevraagd voor wat een standaardconsumptie precies inhoudt; een sterke cocktail kan al snel gelijkstaan aan twee of drie glazen bier.

Bron: Bloomberg