Belgische regeringsformatie in spannende fase

BRUSSEL (ANP) - Het is een spannende dag in de onderhandelingen over de nieuwe Belgische regering. Formateur Bart De Wever wordt donderdagavond op het paleis van de Belgische koning verwacht. Dan moet er een principeakkoord zijn tussen de beoogde regeringspartijen. Lukt dat niet, dan volgt misschien het ontslag van formateur De Wever en een nieuwe ronde van onderhandelingen.

De gesprekken over een nieuwe Belgische regering verlopen sinds de verkiezingen van 9 juni zeer moeizaam. De linkse en rechtse partijen uit zowel het Franstalige als Nederlandstalige deel van het land worden het maar niet eens. De onenigheid gaat onder meer over hoe de allerrijkste Belgen meer belasting zouden moeten betalen. De belastingverhoging is volgens de partijen nodig, want de Belgische staatsschuld is torenhoog. Maar of dat bijvoorbeeld via een extra belasting moet op de verkoop van aandelen of op een andere manier blijft onduidelijk.

Formateur De Wever heeft al verschillende voorstellen op tafel gelegd. Maar steeds zijn er weer andere partijen met bezwaren. Die onderhandelende partijen zijn op dit moment aan Nederlandstalige zijde de liberaal-conservatieve N-VA van Bart De Wever, de middenpartij CD&V en de sociaaldemocratische partij Vooruit. Aan Franstalige zijde zijn dat de middenpartij Les Engagés en de liberale MR.