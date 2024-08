Videochatdienst Zoom bij stijgers op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Zoom Video Communications behoorde donderdag tot de grotere stijgers op de aandelenbeurzen van New York. De videochatdienst, die enorm populair werd tijdens de coronapandemie, behaalde meer omzet en winst dan beleggers en kenners hadden verwacht. Volgens topman Eric Yuan wist het bedrijf de eigen verwachtingen over de gehele linie te overtreffen. Ook werd Zoom positiever over de winst in het hele boekjaar. Het aandeel steeg bijna 6 procent.

De algehele stemming op Wall Street was gematigd positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 40.980 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 5641 punten en techgraadmeter Nasdaq won ook 0,4 procent, tot 17.996 punten. De drie graadmeters wisten woensdag de opmars weer te hervatten, na een korte onderbreking van de meerdaagse winstreeks.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Daaruit kwam naar voren dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is uitgekomen op 232.000. Dat aantal was gelijk aan de verwachtingen. Woensdag bleek al uit herziene cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt dat er in de twaalf maanden tot en met maart veel minder banen bij zijn gekomen dan eerder gedacht. Dit geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente te verlagen.

Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank binnenkort begint met het verlagen van de rente. Die verwachting werd versterkt door de notulen van de Fed, die woensdag werden gepubliceerd. Uit de aantekeningen van de rentevergadering in juli bleek dat een meerderheid van de Fed-bestuurders voor een renteverlaging in september is. Daarnaast wordt uitgekeken naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, waar Fed-president Jerome Powell vrijdag een toespraak houdt.

Paramount Global noteerde in de vroege handel 0,4 procent lager. Volgens Amerikaanse media heeft zakenman Edgar Bronfman jr. zijn bod om de controle over de grote Hollywoodstudio in handen te krijgen, verhoogd naar 6 miljard dollar. Met het bod zou hij een eerdere fusieovereenkomst tussen Paramount en branchegenoot Skydance Media willen ontbinden.

Verder klom Peloton dik 15 procent. De verkoper van fitnessapparatuur zag de omzet voor het eerst in negen kwartalen weer groeien. Ook werd het verlies flink teruggedrongen.