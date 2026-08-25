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Berendsen betreurt dat Israël ambassadepersoneel het land uitzet

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 22:59
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DEN HAAG (ANP) - Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken "betreurt het" dat Israël een medewerker van de ambassade in Israël en een van de vertegenwoordiging in Ramallah het land uitzet. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. De CDA-minister zegt het besluit uiteindelijk wel te respecteren. "Uiteraard verandert er ook niets aan ons besluit om producten uit illegale nederzettingen te weren."
"Wat mij betreft is het een onnodige actie", aldus Berendsen, die dat zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar ook verteld heeft. Saar maakte op X bekend dat de twee Nederlanders Israël worden uitgezet. Volgens Berendsen heeft de uitzetting ook te maken met de Israëlische verkiezingen eind oktober.
De minister zegt dat Nederland zich ondanks deze actie van Israël blijft inzetten voor humanitaire hulp in Gaza.
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