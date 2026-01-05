“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

Wat hebben geslachtsdelen te maken met schansspringen? Blijkbaar heel veel. Want wie van nature goed bedeeld is onder de gordel, lijkt verder te vliegen. Grootte doet er soms dus wél toe – aerodynamisch gezien dan.

Metingen en pakken

Voor aanvang van het seizoen werd elke springer opgemeten met een 3D-scanner om de paslengte te bepalen, gemeten vanaf het laagste punt in het ogenitale gebied. Deze meting vormt de basis voor het ontwerp van het springpak. Door dit punt iets naar beneden te verplaatsen, ontstaat automatisch een groter oppervlak van het pak, wat een voordeel oplevert qua lift.

Er gaan zelfs geruchten dat sommige springers hun penis laten ‘verdikken’ voor een paar millimeter extra stof, dit keer met injecties met hyaluronzuur. Penisvergroting met hyaluronzuur is dus geen grap meer, maar een vermeende nieuwe vorm van doping in de skispringwereld.

Arts en risico’s

Dr. Kamran Karim, senior consultant in het Maria-Hilf-ziekenhuis in Krefeld, legt uit: „Het is mogelijk om de penis tijdelijk, visueel dikker te maken door injecties met paraffine of hyaluronzuur . Dit verlengt de penis echter niet. Een dergelijke injectie is medisch niet geïndiceerd en brengt risico’s met zich mee.”

Er wordt ook gezegd dat er vroeger schuimrubberen kussentjes rond de testikels werden geplaatst. Tijdens de meting dragen de deelnemers ondergoed, waardoor er ruimte was voor creatieve trucs.

Controle en toekomst

Hafele stelt tegenover BILD : „Ik kan elke poging tot vergroting van de genitaliën met zichtbare hulpmiddelen uitsluiten. Medisch personeel is aanwezig tijdens de metingen en controleert alles zeer zorgvuldig.”

Vroeger, toen de metingen nog handmatig werden uitgevoerd, was er blijkbaar meer mogelijk. Er zouden mannen zijn geweest die siliconen in hun condooms gebruikten om een paar millimeter extra speling te krijgen.

Volgens BILD zouden sommige landen het toejuichen als de FIS vóór de Olympische Spelen nog een extra lichaamsscan zou uitvoeren om eventuele meetfouten te corrigeren. Hafele: „Momenteel staan er geen verdere metingen gepland. We werken echter achter de schermen al aan methoden om dit complexe probleem te verbeteren.” Het doel is dat de botstructuur, en niet het zachte weefsel, bepalend wordt voor de meting. Dan zal het weer kloppen dat grootte er niet toe doet.​