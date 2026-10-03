Dit kost een dag skiën in Europa

Wie nu de wintersport boekt, kijkt naar het appartement, de reistijd en de sneeuwzekerheid. De skipas komt later wel. Toch maakt juist die het verschil: voor één dag op de piste betaal je deze winter in het ene gebied bijna twee keer zoveel als in het andere. Een overzicht van de dagpassen voor seizoen 2026/27.

De dagpas per gebied

Gebied Land Volwassene Kind Dolomiti Superski Italië €89 – Sölden (kerstperiode) Oostenrijk €86,50 €47,50 (geboren 2012–2018) Ski Arlberg Oostenrijk €85 €51 (geboren 2011–2018) Les 3 Vallées Frankrijk €84,20 vanaf €69 (5–17 jaar) SkiWelt Wilder Kaiser Oostenrijk €81,50 €42 (geboren 2011–2020) Paradiski Frankrijk €78 €63 (5–12 jaar) Winterberg Duitsland €53 €30 (t/m 15 jaar) Les Orres Frankrijk €45,50 €38 (5–11 jaar)

Prijs voor één dag in het hoogseizoen, tarief winter 2026/27; Winterberg kent één wintertarief. Bij SkiWelt zit €2 voor de herbruikbare KeyCard in de prijs. Stand: 3 oktober 2026.

Voor één dag op de piste betaal je in het ene gebied bijna twee keer zoveel als in het andere.

Waarom de Dolomieten bovenaan staan

Dolomiti Superski vraagt €89, maar alleen op piekdagen: van 20 december tot en met 9 januari en van 31 januari tot en met 20 maart. Daarbuiten kost een dagpas €80. Vorige winter lag de piekprijs nog op €86. Sölden zit er met €86,50 vlak onder, maar dat tarief geldt alleen van 19 december tot en met 6 januari. Ski Arlberg rekent €85 gedurende het hele hoofdseizoen, van 19 december tot en met 2 april.

Onderaan staan Les Orres in de Franse Zuid-Alpen en, dichter bij huis, Winterberg in het Sauerland. Geen Arlberg, maar voor een lang weekend scheelt het flink.

Rekensom voor een gezin

Neem twee ouders en twee kinderen, geboren in 2014 en 2016. Een dag skiën in Sölden in de kerstvakantie kost dan €268 aan skipassen. In Winterberg is dat €166. Dat is €102 verschil, voor één dag.

Kassaprijs wordt een plafond Steeds meer skigebieden werken met dynamische prijzen. De prijs aan de kassa is dan een bovengrens; wie vroeg online koopt, betaalt vaak minder. In Sölden geldt de reguliere kassaprijs vanaf vier dagen vóór de skidag. In Zermatt begint een dagpas bij 89 Zwitserse frank, maar alleen in de rustigste weken aan het begin en eind van het seizoen.

Wie pas aan de kassa afrekent, betaalt steeds vaker de hoofdprijs.

Duurder dan vorig jaar

Een skipas voor zes dagen kost komende winter in het hoogseizoen gemiddeld €388, tegen €375 vorig seizoen. Dat is 3,4 procent meer, gemeten over 36 populaire skigebieden in vijf landen. Sölden is met €478,50 voor zes dagen het duurst, Winterberg met €224 het voordeligst.

En helemaal vast staan de prijzen nog niet. Ski Arlberg schrijft er zelf bij dat de tarieven opnieuw kunnen worden berekend als energiekosten of inflatie daar aanleiding toe geven. Kijk dus vlak voor vertrek nog even op de site van je skigebied. En koop dan meteen online.

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