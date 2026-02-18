Video: Deze skiërs bewonderen de lawine. Dan worden ze bedolven

Van een afstandje ziet een lawine er mooi het. Maar dan komt hij dichterbij.

Dit is het moment waarop een enorme lawine van een berghelling naar beneden stortte en tientallen skiërs onder zich begroef. Dramatische beelden legden vast hoe de massa sneeuw en ijs dinsdag van een steile helling bij het Italiaanse skioord Courmayeur naar beneden stortte. In de clip die op sociale media is gedeeld, is te zien hoe een grote groep skiërs aan de andere kant van de berg bij een stoeltjeslift staat te wachten. Het is niet bekend of de kijkers bij de doden behoren