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Berlijnse Pride na aanslag: we laten ons niet verdelen

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 13:13
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BERLIJN (ANP) - De Berlijnse Pride heeft bedroefd en strijdvaardig gereageerd op de aanslag van afgelopen weekend. "Achter dit soort geweld zit de poging om onze samenleving te verdelen en mensen tegen elkaar op te zetten", staat in een verklaring van de Berlijnse Christopher Street Day, de naam die in Duitsland wordt gebruikt voor Pride-bijeenkomsten. "Dat zullen we niet toelaten. We blijven ons uitspreken, we laten ons niet wegdrukken. Liefde is sterker dan haat."
De organisatie bedankt iedereen die heeft meegedaan aan het evenement. Er waren zaterdag honderdduizenden deelnemers in Berlijn voor de parade, een grote jaarlijkse demonstratie van de lhbti+-gemeenschap. "Velen van hen hebben de dag afgesloten in een emotioneel erg zware situatie. Wat ze hebben meegemaakt, kan nog lang doorwerken."
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