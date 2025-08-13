Bestuursvoorzitter UvA stapt na jaar weer op, 'met pijn in hart'

AMSTERDAM (ANP) - Bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam (UvA) Edith Hooge stapt op. Dat maakt de universiteit bekend op de website. Hooge, die vorige zomer aantrad, legt "na een intens jaar" haar taken "met pijn in het hart" neer.

Het werk als bestuursvoorzitter heeft Hooges "fysieke en mentale gezondheid te veel belast". "Samen met de decanen en mijn collega-bestuurders heb ik mij hard ingezet voor nuance, meerstemmigheid, verbinding en een veilige campus voor iedereen. Maar in dit tijdsgewricht zijn juist deze dingen niet makkelijk, ook niet op de UvA."

Hooge maakt niet duidelijk waarom het werk te zwaar voor haar was. Wel verwijst ze naar "de gebeurtenissen van mei 2024", vlak voor haar aantreden. Toen braken aan de UvA studentenprotesten uit tegen het geweld van Israël in de Gazastrook. Meerdere demonstraties liepen uit op vernielingen en geweld.

Rector magnificus Peter-Paul Verbeek neemt het voorzitterschap tijdelijk waar.