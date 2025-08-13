ECONOMIE
FNV wil dat luchtvaart en Rijk werksituatie Schiphol verbeteren

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 11:43
anp130825076 1
SCHIPHOL (ANP) - FNV wil dat het werk op de luchthaven eerlijker, gezonder en veiliger wordt. De vakbond roept Schiphol, het Rijk en luchtvaartbedrijven op om medewerkers te beschermen tegen uitlaatgassen van vliegtuigen, hogere lonen te betalen en strenge veiligheidseisen te stellen.
De maatregelen zijn volgens FNV nodig om jarenlange problemen zoals lage lonen, te hoge werkdruk, onveilige situaties en onzeker werk aan te pakken. Volgens FNV-campagneleider Jaap de Bie zijn de problemen nog lang niet opgelost. Zo ademen werknemers op Schiphol volgens hem nog altijd kankerverwekkende uitlaatgassen in en telt snelheid vaak meer dan veilig werken, wat gevaarlijk is.
Ook zouden veel medewerkers te weinig verdienen om rond te komen. "Werknemers op Schiphol zorgen elke dag dat alles op rolletjes loopt. Maar ze worden daar slecht voor beloond en ze worden vaak ziek van het werk dat ze doen", aldus De Bie.
