Biden deelt details over bestand in Gaza

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft tijdens een persconferentie details gedeeld over het bestand in de Gazastrook. Het akkoord bestaat in de eerste fase van zes weken uit onder meer een staakt-het-vuren. Als de onderhandelingen over de tweede fase na die zes weken nog niet klaar zijn, blijft het tijdelijke staakt-het-vuren gelden.

De eerste fase bestaat uit terugtrekking van Israëlische militairen uit de bevolkte gebieden. Biden meldde ook dat Hamas gijzelaars zal vrijlaten, onder wie Amerikanen. Israël laat in ruil honderden Palestijnse gevangenen gaan. Ook kunnen Palestijnen terugkeren naar hun woningen in heel Gaza en komt er meer humanitaire hulp, aldus Biden.

Fase twee moet uit onder meer een permanente wapenstilstand bestaan. De onderhandelingen hierover moeten nog plaatsvinden. In deze tweede fase moeten meer gijzelaars worden vrijgelaten en verlaten alle Israëlische militairen Gaza. In de derde fase moeten de lichamen van overleden gijzelaars naar Israël worden overgebracht en komt de focus op de wederopbouw te liggen.