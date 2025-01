Bloomberg: ook topman Apple gaat naar inauguratie Trump

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Ook Apple-topman Tim Cook is van plan om volgende week de inauguratie van Donald Trump bij te wonen. Hij is de laatste in een rij Amerikaanse techbazen van wie bekend is geworden dat ze naar Washington afreizen voor de ceremonie, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Amazon-oprichter Jeff Bezos en Meta Platforms-topman Mark Zuckerberg worden eveneens verwacht bij de inauguratie. Dat geldt ook voor Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla en eigenaar van socialemediaplatform X die is uitgegroeid tot een van Trumps grootste supporters en donateurs.

De aanwezigheid van de techbazen komt op een moment dat de sector probeert de banden met Trump aan te halen. Tijdens Trumps eerste periode als leider van het land botste hij nog meerdere malen met de techbedrijven. Velen, onder wie Cook, hebben recent ook Trumps landgoed in Mar-a-Lago bezocht, waar de aankomend president een reeks privégesprekken en diners hield om plannen voor de komende tijd te bespreken.

Veel bedrijven hebben ook geld gestort voor de inauguratie. Bloomberg heeft van bronnen begrepen dat Trump in totaal 200 miljoen dollar heeft opgehaald voor de ceremonie. Daarmee zouden de records van giften bij eerdere inauguraties worden verpulverd, wat laat zien hoe ver bedrijven willen gaan om een goede verstandhouding op te bouwen met de nieuwe regering.