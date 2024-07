Biden: Hooggerechtshof heeft gevaarlijk precedent geschapen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandagavond verontwaardigd gereageerd op een uitspraak van het Hooggerechtshof. Dat oordeelde eerder op de dag in een zaak die draait om oud-president Donald Trump dat een president aanspraak kan maken op "absolute" presidentiële onschendbaarheid voor handelingen die hij uitvoert vanuit zijn grondwettelijke taak als president.

"Deze natie is gebouwd op het principe dat er geen koningen zijn in Amerika", aldus Biden. "We zijn allemaal gelijk voor de wet. Niemand, niemand staat boven de wet. Zelfs de president van de Verenigde Staten niet. Vandaag is dat fundamenteel veranderd."

Het Hooggerechtshof stuurde de vraag of Trump heeft gehandeld als president of als privépersoon toen hij de verkiezingsuitslag van 2020 probeerde te beïnvloeden, terug naar een lagere rechtbank. Dat betekent dat er hoogstwaarschijnlijk geen uitspraak over zal komen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 5 november, erkende Biden.

De president stelde dat het Hooggerechtshof met de uitspraak een "gevaarlijk precedent" heeft geschapen en het Amerikaanse volk heeft benadeeld. "De man die een menigte het Capitool instuurde staat mogelijk een criminele veroordeling te wachten voor wat er die dag is gebeurd", zei hij over de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021. "Het Amerikaanse volk verdient het om antwoorden te krijgen van de rechtbank voor de aanstaande verkiezingen."