Biden krijgt onverwachte steun van progressieve Democraten

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Twee als progressief bekend staande Democraten, Congresleden Alexandria Ocasio-Cortez en Ilhan Omar, hebben onverwacht hun steun uitgesproken voor de kandidatuur van de Amerikaanse president Joe Biden.

Hun steun is opvallend omdat ze hem eerder in zijn ambtstermijn verweten met de Republikeinen te onderhandelen terwijl hij campagnebeloftes niet nakwam. Ook Bidens steun aan Israël, ondanks groeiende zorg over de oorlogsvoering van Israël in Gaza, heeft hem in aanvaring gebracht met Democraten als Ocasio-Cortez en Omar.

Maar beiden verklaarden maandag achter de president te staan. "Behalve een paar buitenbeentjes geloof ik dat iedereen de president steunt", zei Omar.

Ten minste negen Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben gezegd dat Biden niet langer hun kandidaat kan zijn, sinds zijn zwakke optreden op 27 juni in het debat met zijn Republikeinse tegenstander, oud-president Donald Trump.

Anderen, zoals de progressieve Pramila Jayapal, zijn van mening dat de Democraten deze kwestie binnenskamers moeten bespreken.