Biden vergelijkt bosbranden Los Angeles met oorlogsgebied

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft Los Angeles vergeleken met een "oorlogsgebied". De metropool in het westen van de Verenigde Staten worstelt met grote bosbranden die minstens tien levens hebben geëist en duizenden gebouwen hebben verwoest.

"Het deed me denken aan een oorlogsgebied, waar bepaalde doelen gebombardeerd werden", zei Biden over de verwoestingen in Los Angeles. Hij voegde eraan toe dat er "duidelijk bewijs van plunderingen" is en bekritiseerde "demagogen" voor het verspreiden van desinformatie over de bosbranden.

Biden zou deze week naar Italië gaan voor ontmoetingen met onder anderen paus Franciscus en de Italiaanse premier Giorgia Meloni, maar zegde zijn reis af vanwege de bosbranden. Dat besluit nam hij woensdag na een bezoek aan Los Angeles.